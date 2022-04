E’ per Michelle Hunziker la frecciata di Trussardi dai social? Compleanno con sassolini

Dopo più di dieci anni di vita insieme, vita di coppia, ieri Tomaso Trussardi ha festeggiato senza Michelle Hunziker . Si spengono le candeline ma si trova anche il tempo per lanciare qualche frecciatina. Ieri infatti l’imprenditore, con una storia sui social ha ringraziato tutte le persone che gli hanno fatto gli auguri ma ha scritto una frase che non è passata inosservata. Trussardi infatti, postando una foto con la torta per il suo compleanno ha commentato: “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato”. Ed è evidente che quasi tutti abbiano pensato che questa frecciata fosse indirizzata a Michelle Hunziker. La conduttrice, pubblicamente, non ha fatto gli auguri al suo ex ma questo non significa che non possa aver fatto una telefonata a Tomaso o mandato un messaggio. E magari chissà, forse l’imprenditore non si riferiva a lei anche se quella storia, sembrava proprio quella di chi si vuole togliere qualche sassolino dalle scarpe.

Ieri mattina la sua ex moglie via social si era lasciata andare a una riflessione, senza però citare Trussardi.

Il compleanno di Tomaso Trussardi senza Michelle Hunziker

A fare gli auguri a Tomaso invece ci hanno pensato gli invitati alla sua festa. Tra gli altri anche la sua grande amica Elisabetta Franchi, la bellissima Anna Safroncik e non solo. C’è un’altra storia che non è passata per nulla inosservata, è quella di Tomaso con Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros Ramazzotti. Un intricato gioco di parole per ricordare che la modella è la ex moglie dell’ex marito della sua ex…L’Ironia insomma non è mancata all’imprenditore che si è divertito in questa serata magica ma che ha anche trovato modo e tempo per lanciare frecciate e togliersi appunto, qualche sassolino dalle scarpe. Dobbiamo aspettarci a questo punto anche un commento di Michelle Hunziker? Staremo a vedere.