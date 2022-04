E’ il compleanno di Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker fa una riflessione

Solo un like di Michelle Huniker oggi per il compleanno di Tomaso Trussardi. Il suo ex marito oggi compie 39 anni e si fa gli auguri da solo. Tra i tanti messaggi condivisi tra le stories da Trussardi manca proprio quello di Michelle che ieri ha fatto una riflessione importante. Non parlerà mai del motivo per cui lei e Tomaso Trussardi si sono lasciati dopo tanti anni d’amore, di matrimonio e due bimbe meravigliose ma ha voglia di vivere un’altra favola, ricominciando però da se stessa. Tra i primi a fare gli auguri di buon compleanno all’imprenditore c’è Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti, ma anche lei sui social non ha ancora scritto gli auguri a Tomaso.

La riflessione di Michelle Hunziker

“Quando saremo allievi del nostro cuore… saremo maestri della nostra mente” ha scritto Michelle Hunziker, una riflessione che regala a se stessa e ai follower. Il gossip ipotizza che ci sia un ritorno di fiamma tra Tomaso e Michelle, lo racconta Diva e Donna questa settimana mostrando tra le pagine della rivista una giornata della famiglia al gran completo. Era solo un modo per ritrovarsi tutti insieme, un’occasione speciale a cui le figlie di Tomaso e Michelle Hunziker non potevano mancare. Non sembra ci sia altro per l’ex coppia che a gennaio ha ufficializzato l’addio con un comunicato stampa. Hanno cercato di resistere alla tentazione di dire qualcosa in più, Michelle è riuscita meglio nell’impresa, Trussardi ha detto qualcosina in più, ha anche condannato Eros per alcune frasi dette in passato.

In tanti hanno oggi hanno già fatto gli auguri di buon compleanno al festeggiato, da Elisabetta Franchi a Gaia Trussardi. Michelle è ancora in tempo, magari più tardi festeggeranno tutti insieme come un tempo, magari posteranno le foto tanto attese dai follower o forse sarà semplicemente il primo compleanno da separati.