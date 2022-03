Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la famiglia si riunisce al gran completo

Sono tutti di nuovo insieme: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ieri hanno trascorso insieme una bellissima giornata e con loro non c’erano solo le piccole Sole e Celeste ma anche Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato, Goffredo Cerza. Ovviamente con il gruppo era presente anche Odino, l’adorato cane di Tomaso che continua a passare dalle braccia di Trussardi a quelle di Michelle Hunziker. Un’occasione speciale a cui ha partecipato tutta la famiglia, un’occasione che tutti hanno condiviso in parte tra le storie di Instagram mostrando la serenità ritrovata. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra siano separati da circa un anno, hanno quindi avuto tutto il tempo per riflettere, per reagire, per perdonare e perdonarsi e adesso si va avanti, anche tutti insieme.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme a un evento di auto

Le auto sono una delle grandi passioni di Tomaso e l’evento organizzato a Bergamo l’ha visto protagonista; Michelle e le figlie non potevano mancare. Seduta in prima fila c’era la showgirl e conduttrice con Odino tra le braccia. A provare i go kart Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti. Un’intera giornata tutti insieme passando dalle auto da corsa al pranzo stellato. Presenti anche Enrico Bartolini e Antonino Cannavacciuolo, tutti sul palco con Tomaso Trussardi.

Mentre il gossip ipotizza che la Hunziker abbia una storia d’amore in corso con il dottor Giovanni Angiolini, ex gieffino, lei tace, lo fa anche l’ortopedico, ma la famiglia va in pista con Ferrari e Lamborghini. C’è però un colpo di scena, forse all’evento era presente anche lui, il bel Giovanni. E’ solo una ipotesi ma Aurora Ramazzotti tra le stories mentre chiacchiera dice che in caso di necessità è presente anche l’ortopedico. Che sia davvero Angiolini? Ci sembra strano ma tutto è possibile e come sempre attendiamo il seguito, magari un bel lieto fine pieno d’amore.