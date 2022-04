La frecciata di Belen Rodriguez a Stefano de Martino: “tra poco ci lasceremo”

Anche ieri sera Belen Rodriguez dallo studio de Le Iene ha letto alcuni commenti che vengono mandati nel corso delle puntate, non sempre tweet o commenti sui social positivi, anzi. Nella maggior parte delle occasioni, i protagonisti del programma di Italia 1 hanno a che fare con gli haters, ai quali cercano di rispondere in modo più o meno simpatico. Ieri però per Belen è arrivato un tweet divertente che riguardava lei ma anche Stefano de Martino. Belen e il suo ex/non ex non hanno ancora ufficializzato questo terzo ritorno di fiamma nonostante sui giornali spopolino le loro foto insieme, e sui social ci siano indizi di una nuova vita di coppia. Era stata tra l’altro la stessa Belen qualche settimana fa a postare una storia insieme a Stefano a letto. Ufficialmente però non si sono sbilanciati, in particolare il conduttore ha preferito mantenere un basso profilo, senza dire molto su questo nuovo inizio. Ieri Belen ha quindi risposto al commento di una spettatrice che aveva scritto: “Belen io un po’ di capisco. Perché ormai è chiaro cha Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?”.

Belen ha risposto quindi con una battuta divertente al messaggio e ha commentato: “Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta“. C’è da dire che se i tradimenti di Stefano, sono cosa nota perchè a parlarne è stata Belen, è anche vero che ufficialmente il De Martino non ha mai avuto altre relazioni in questi anni. Pubblicamente è stato sempre visto solo al fianco di Belen, chi sono quindi tutte queste altre donne di cui si parla? E’ proprio vero che l’ex ballerino è un latin lover? Sembrerebbe proprio di si…