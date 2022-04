Secondo matrimonio per Belen e Stefano, ecco il motivo di tanta felicità

E’ un’amica del conduttore a raccontare tutto, a confidare che Stefano e Belen stanno pensando al secondo matrimonio, che lui vuole chiedere la mano di sua moglie. Belen Rodriguez e Stefano De Martino avevano divorziato? Forse l’hanno fatto dopo il secondo addio perché fino al 2019 erano ancora sposati, non erano andati oltre la separazione. Forse non l’hanno fatto nemmeno dopo, non a caso hanno già rimesso le fedi al dito. In ogni caso però, una fonte ha raccontato tutto alla rivista Nuovo. Sarà vero? Forse è davvero così, l’amica di Stefano De Martino ha spiegato che è questo il motivo per cui la coppia adesso è così felice, perché adesso sono certi che sarà per sempre. L’intenzione del conduttore sarebbe quindi di ricominciare da quel sì, convinto che questa volta niente e nessuno potrà separarli.

Stefano De Marino desidera sposare Belen per la seconda volta

Sembra che la showgirl e conduttrice abbia detto al papà di suo figlio Santiago “Se torni questa volta deve essere per sempre”. Si sono perdonati a vicenda, il loro amore vince su tutto. Anche Maria De Filippi parlando del suo pupillo in passato ha spiegato che Stefano è capace di combinare di tutto e anche di tornare col suo faccino e le sue scuse e farsi perdonare di tutto.

“Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo una seconda volta, così da sancire in modo simbolico il nuovo inizio” sarebbero queste le parole dell’amica ma si tratta solo di indiscrezioni.

Tutto fa supporre che sia vero. Belen Rodriguez sembra così sicura questa volta da riuscire anche a scherzare sul prossimo addio di Stefano. C’è chi ha più volte parlato di tradimento ma non c’è mai stata alcuna conferma. La Rodriguez ha solo confidato che si sono fatti male a vicenda, molto male. Guardando le foto del loro matrimonio e immaginando come potrebbe essere oggi ci auguriamo di vedere presto le nuove nozze.