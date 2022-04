Marica Pellegrinelli dopo le foto con Tomaso Trussardi riabbraccia il suo fidanzato

La sera del compleanno di Tomaso Trussardi abbiamo visto l’imprenditore in compagnia di Marica Pellegrinelli e lei senza il suo fidanzato. Era solo un evento mondano, anche se vedendo Marica e Tomaso scherzare insieme, in posa per le foto e allo stesso tavolo uno accanto all’altra c’è chi ha pensato a qualcosina in più. Magari solo un dispetto nei confronti di Michelle Hunziker, invece non era niente di tutto questo, anche se Trussardi è l’ex di Michelle e Marica è l’ex di Eros Ramazzotti. Sono poi arrivate sui social le foto del vero fidanzato di Marica Pellegrinelli e questa volta non c’è davvero alcun dubbio. Non potrebbe essere più ufficiale di così: la bellissima modella felice di rivedere William Djoko ha continuato a baciarlo anche davanti ai fotografi.

Marica Pellegrinelli e Willima Djoko felici insieme

Il dj è tornato a casa dopo un tour di lavoro in America e il distacco sembra avere fatto bene alla coppia che non smette di mostrare complicità e baci ai fotografi presenti. Si sono incontrati a un evento moda, non sono riusciti ad attendere oltre, erano impazienti di incontrarsi.

Agli eventi mondani degli ultimi giorni sembra che l’ex moglie di Eros Ramazzotti parlasse solo di Djoko e della loro storia d’amore, dei progetti e del loro mondo. Anche nelle storie di Isntagram i riferimenti al suo compagno erano evidenti e adesso chi aveva qualche dubbio può accontonarlo per sempre.

Insieme anche nella notta milanese si sono divertiti tantissimo ad un party griffato. William Djoko ha approfittato di una pausa dai suoi impegni di lavoro per correre da lei. Intorno alla coppia tanti amici vip che hanno immortalato la coppia e adesso sui social si parla tanto di Marica Pellegrinelli e Willian Djoko. Sembra che anche Eros approvi il nuovo compagno della mamma dei suoi figli più piccoli, sembra che la famiglia sia davvero più allargata.