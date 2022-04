Elena Morali mollata da Luigi Favoloso mentre è rinchiusa nella villa di Pupa e Secchione? Lo scoop

Elena Morali da qualche settimana è tornata alle origini. Tra i suoi primi lavori in tv, e forse quello che le ha dato maggiormente fama, c’è proprio La pupa e il secchione. La Morali, sta partecipando, un bel po’ di anni dopo, alla nuova versione del programma ma a quanto pare non sa che mentre lei è alle prese con il reality di Italia 1, fuori sta succedendo ben altro. Negli ultimi giorni erano circolate diverse voci secondo le quali il suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso, non avrebbe gradito la partecipazione di Elena Morali al programma condotto da Barbara d’Urso. Tra i due c’era maretta prima dell’entrata in villa della Morali. Ma a quanto pare ci sarebbero state nelle ultime ore anche delle altre novità. A parlare di questo “sano gossip trash” è Alberto Dandolo che da Dagospia rivela che Luigi Favoloso, avrebbe deciso di mettere fine alla storia tra lui ed Elena. Come? La Morali non saprebbe nulla ma a quanto pare, il Favoloso avrebbe fatto i bagagli. Non è chiaro se sia stato lui ad andare via di casa, o se abbia impacchettato le cose di Elena ma pare proprio che abbia deciso di non vivere più nello stesso appartamento e di non aspettarla. Ma per quale motivo avrebbe preso questa decisione? Da Dagospia Alberto Dandolo lo rivela.

Elena Morali lasciata mentre è nella Villa de La pupa e il secchione?

La Morali, che sarebbe in qualche modo reclusa e lontana dal suo fidanzato, non saprebbe nulla di questa situazione. Secondo Dandolo, la coppia sarebbe scoppiata proprio a causa del programma. Infatti Endemol avrebbe vietato a Elena Morali di parlare della sua storia con Favoloso e quindi anche di lui. Ma non solo. La madre di Favoloso non è stata neppure avvistata nel programma di Barbara d’Urso in quanto “suocera” anzi, pare che la Fiorentino sarebbe persino stata boicotta in sede di provino. E pensare che un tempo i tre, erano ospiti fissi dei programmi di Barbara d’Urso e sulle loro vicende si costruivano blocchi e blocchi interi!