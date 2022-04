Tra Lulù e Manuel nessuna crisi ma la principessa ha chiuso con il padre di Bortuzzo

Una lunga intervista questa settimana sulla rivista Chi che deve protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Negli ultimi giorni, complice anche il fatto che i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP hanno avuto degli impegni da portare a termine e sono stati quindi meno insieme, si è parlato tantissimo di una possibile crisi tra loro. Crisi che è stata smentita via social da Lulù e non solo. Questa settimana sulla rivista Chi Manuel e Lulù parlano della loro storia, che procede a gonfie vele, anzi meglio di come andava nella casa del Grande Fratello VIP 6. I due sono convinti di voler vivere per sempre insieme anche se è ancora presto per parlare dei famiglia. Sanno di voler costruire tanto insieme, se ne parla appunto, ma per la messa in atto, ci vorrà del tempo!

Dalle pagine della rivista Chi, Lulù parla anche del rapporto che ha con Franco Bortuzzo, il padre di Manuel. Probabilmente la principessa una volta uscita dalla casa ha letto e sentito quello che il padre dell’ex gieffino diceva e sembra non aver trovato in lui la persona che credeva. Senza troppi giri di parole quindi Lulù conferma che tra loro le cose non vanno bene e che anche per questo motivo, lo ha bloccato sui social come i fan della coppia avevano notato già da qualche giorno.

Lulù Selassiè spiega perchè non va d’accordo con il padre di Manuel Bortuzzo

“Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci” ha detto Lulù parlando del rapporto con Franco. C’è da dire che il padre di Manuel è praticamente sempre presente nella vita del giovane, come stanno cercando di conciliare le cose, è anche difficile da immaginarsi…”Sono molto vera io non riesco a fingere” ha detto Lulù nella sua intervista per la rivista Chi spiegando che lei e Bortuzzo senior hanno mentalità molto diverse. La principessa ha spiegato di aver provato a essere molto amichevole ma che dall’altra parte non ha notato lo stesso atteggiamento. Non si è sentita accettata per cui il rapporto a quanto pare, si è interrotto. Manuel non ha commentato questa situazione invece.