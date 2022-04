Francesco Oppini beccato con una bionda, forse un’ex vippona

Francesco Oppini è stato avvistato mano nella mano con una bionda, c’è chi dice che sia una misteriosa bionda, chi invece ha riconosciuto l’ex vippona. Ma Francesco Oppini non era fidanzato con la dolcissima Cristina e aveva voglia di matrimonio e figli? Uscito dal GF Vip 6 il figlio di Alba Parietti non vedeva l’ora di correre da lei, dalla sua fidanzata, dalla donna che l’ha compreso e amato e che voleva sposare, poi non si sa cosa è successo. E’ da un po’ che si vocifera dell’addio tra Francesco e Cristina ma nessuno parla, non dicono. Nulla i due protagonisti e non dice niente nemmeno Alba che era tanto legata alla nuora. Adesso arriva il gossip di Francesco Oppini che avrebbe già dimenticato Cristina Tomasini. Stanno o stavano insieme dal 2018, aveva già pensato a Tommaso Zorzi testimone di nozze, poi tutto è sfumato. Sembra che lei abbia anche cancellato tutte le loro foto insieme sui social, in più l’assenza di Cristina alla festa dei 40 anni è stata la conferma.

Chi è la bionda con Francesco Oppini?

Molti dicono siano la sua nuova fiamma, l’hanno vista con lui mano nella mano, e chi ha visto racconta anche che Francesco era molto infastidito perché era stato beccato, ma lei chi è? Dicono sia Sonia Lorenzini, che ha schiarito i capelli. E’ solo una ipotesi e non c’è alcuna conferma.

C’è una fake news che gira sui social, che Francesco Oppini sarebbe stato aggredito da un cane o vittima di una rissa e che Francesco è grave in ospedale e in attesa di essere operato. Oppini avvisa chi scrive queste cose che possono essere oggetto di querele. Non dice nulla invece del ben più innocuo pettegolezzo che racconta d’amore, di quello apparentemente terminato con Cristina e di quello apparentemente iniziato con una misteriosa bionda.