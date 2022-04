Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al bacio per Pasqua: in Salento per scacciare le dicerie

Ancora una volta Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati travolti da un piccolo ciclone che però non sembrerebbe aver turbato la loro vita di coppia. I due infatti, dopo i rumors usciti nei giorni passati, si sono mostrati felici e innamorati a Pasqua, insieme. Tutto era iniziato giovedì scorso, quando dai social erano arrivate le indiscrezioni lanciate da un paparazzo che raccontava di un tradimento ( l’ennesimo) di Ignazio, ai danni di Cecilia. Si parlava anche di foto che potevano provare il tradimento, foto però mai uscite da nessuna parte…Foto che quindi non esistono? Non è dato sapere. Pare che non siano stati fatti i nomi della donna che era in compagnia di Ignazio, o meglio che sarebbe stata in sua compagnia, perchè si tratterebbe di una donna sposata, con figli. Tutto falso? Le solite fake news di chi mette in giro gossip infondati? Sembrerebbe di si visto che a 4 giorni da quella news, non ci sono stati riscontri.

Cecilia e Ignazio, come hanno reagito?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: Pasqua insieme dopo le voci di tradimento

I fan della coppia si erano un po’ spaventati perchè Cecilia per giorni, non si era vista molto sui social ma in realtà, proprio la sera di giovedì, la Rodriguez aveva spiegato che era malata. Una brutta influenza, che l’aveva costretta a letto per un paio di giorni. Non aveva fatto cenno alle tante voci circolate anche se con un post sui social, in qualche modo sembrava aver risposto…

Poi insieme, Ignazio e la sua fidanzata, da Oggi è un altro giorno, avevano in qualche modo accennato alla vicenda.

Tra i due le cose comunque vanno a gonfie vele e Ignazio e Cecilia hanno trascorso la Pasqua insieme in Salento. Non aiutati dal maltempo che c’è stato in Puglia in questi giorni ma sicuramente con tanta voglia di stare insieme e buttarsi alle spalle anche tutte le cose brutte che sono state dette su di loro.