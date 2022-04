Lulù e Manuel insieme a Pasqua scacciano via le voci di crisi: “Ci avete rotto il c**”

Dopo giorni in cui Manuel e Lulù sono stati separati, finalmente ieri sono tornati di nuovo insieme, anche sui social e hanno messo a tacere tutte le voci di crisi. Dopo l’intervista sulla rivista Chi, e in particolare dopo le dichiarazioni della principessa sul difficile rapporto con il padre di Manuel Bortuzzo, si era appunto parlato di una possibile crisi tra i due ex vipponi, proprio a causa di questa situazione. Lulù aveva più volte smentito ma era stata anche accusata di inventare cose ( come ed esempio di essere in compagnia di Manuel mentre lui era altrove). Il viaggio di Manuel in Trentino poi ha dato adito a maggiori voci su questa separazione, visto che Lulù non era insieme a lui. Ieri però, tutto è stato chiarito. Manuel e Lulù erano insieme in macchina e nel viaggio che li ha portati verso Napoli, dove hanno trascorso la Pasqua insieme, Lulù ha subito postato delle storie per rassicurare tutti i fan. E Manuel, non ha perso l’occasione per tirare un po’ anche le orecchie a chi ha continuato a dubitare di questo amore: “Ci avete rotto il caz**” ha detto il veneto, in riferimento probabilmente a tutta l’ansia che in queste due settimane i fan della coppia hanno avuto nel volere per forza avere notizie.

Nessuna crisi tra Manuel e Lulù felici e sereni a Napoli

La principessa Selassiè ha documentato il viaggio in compagnia di Manuel da Roma a Napoli in macchina. I due hanno trascorso tutta la giornata di Pasqua insieme e immaginiamo che festeggeranno anche Pasquetta. Una figa di coppia romantica per recuperare il tempo perduto e tanta voglia anche di mettere a tacere tutte le voci circolare in questi giorni. Solo Manuel e Lulù, nessun altro.

Basteranno le storie, le foto, i video, per tranquillizzare i fan della coppia che erano andati in crisi in questi ultimi giorni? Si spera proprio di si.