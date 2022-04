Una cartolina di Pasqua per il ritorno di Charlene con il principe Alberto e i suoi figli

In questi ultimi mesi si è scritto e detto davvero di tutto sulla principessa Charlene, suoi suoi problemi di salute e anche sul possibile divorzio da Alberto. Un po’ come succede anche con la famiglia reale inglese, le supposizioni, i gialli e gli intrighi non mancano mai. Ma se la regina Elisabetta e tutta la famiglia reale inglese, ormai da tempo, non “regalano” più spunti ai media ( oltre a quello legati alla vicenda di Meghan ed Harry, dal punto di vista del gossip), la principessa Charlene sembra diventata la “reale” di punta, per queste faccende. Sta bene, non sta bene, ha dei problemi al suo viso, ha dei problemi con suo marito, vuole scappare? Di lei davvero, si è detto di tutto.

Poche ore fa la principessa ha postato sui social la sua cartolina pasquale, una foto che la ritrae insieme ad Alberto e ai suoi figli. Nelle ultime ore si era invece detto che lei non fosse neppure a Monaco, dove invece il principe sarebbe in isolamento perchè positivo al covid 19.

Charlene di Monaco e famiglia: ecco la Easter card

Charlene di Monaco riappare in uno scatto pubblicato sui social, bellissima, vestita di bianco, insieme al marito Alberto e ai due figli Jacques e Gabriella. È una Easter Card la prima foto di famiglia del 2022, dopo le cure e la misteriosa scomparsa della Principessa. Per lo scatto, sia la principessa che il principe, hanno scelto un look total white, anche i piccoli sono vestiti di bianco. E’ una delle rare foto tra l’altro, in cui la principessa si mostra in viso, e lo specifichiamo visto che s è anche detto che fosse deforme. A fianco anche un coniglietto, simbolo della festività. Le immagini sono state rilasciate dall’account Instagram del Palazzo dei Principi, sede della famiglia monegasca, per augurare Buona Pasqua ai sudditi della Rocca, poi la stessa Charlene le ha ripostate sul suo profilo aggiungendo un significativo cuore rosso nelle storie. Si può vedere tra l’altro anche una immagine della cerimonia pasquale in chiesa a cui partecipano insieme il principe e la principessa. Basterà per mettere a tacere le tante voci?