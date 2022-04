Rosa Perrotta preoccupata per i suoi figli: hanno covid e febbre altissima

Rosa Perrotta ha il covid ma non è del suo stato di salute che si preoccupa, ha paura per i suoi figli. Anche il primogenito di Rosa Perrotta, il piccolo Ethan, è risultato positivo, ed è sicura che anche il piccolo Achille abbia il covid. Entrambi i bambini stanno male, hanno la febbre altissima ed altri sintomi riconducibili al virus. L’ex protagonista di Uomini e Donne è molto preoccupata, l’ha confidato su Instagram. “Quando scompaio è sempre per cose brutte, ormai lo sapete” è così che la Perrotta ha avvisato tutti che lei è risultata positiva al secondo tampone mentre suo figlio Ethan già al primo. Non ha fatto il tampone ad Achi perché è davvero troppo piccolo ma la sua preoccupazione è data proprio dall’età del bambino. Mentre il più grande riesce a farle capire come sta, tutto si complica con il fratellino.

I figli di Rosa Perrotta con la febbre altissima che fatica a scendere

Non è riuscita a tornare a Milano dopo Pasqua, aveva il dubbio di essere stata contagiata, ha fatto il tampone. Ethan e Achille hanno la febbre molto alta, scende lentamente. La tachipirina somministrata ogni 6 ore e la preoccupazione è evidente sul volto di Rosa. “Dovevamo tornare a Milano ma io ho deciso di fare un altro tampone, dato che quello precedente era negativo, adesso è positivo. A parte questa brutta cera che ho, la preoccupazione è tanta per i bambini che hanno la febbre altissima e che scende molto lentamente”.

Non può fare molto in questo momento per i suoi figli, spera solo che tutto passi in fretta e che le medicine, che mostra, facciano effetto. “Stiamo andando di tachipirina ogni sei ore. Altro non possiamo fare. C’è grande preoccupazione come potete immaginare” ha concluso. Ovviamente anche Pietro Tartaglione è molto preoccupato e l’ha confidato ai suoi follower.