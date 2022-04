Melissa Satta e Mattia Rivetti in Marocco per una vacanza perfetta in tre

E’ la prima vacanza per Melissa Satta e Mattia Rivetti, non solo all’estero insieme ma dopo l’annuncio del loro amore. Stanno insieme ormai da un po’ di tempo ma Mattia Rivetti e Melissa Satta cercano di vivere la loro storia evitando il gossip e di esporsi troppo, mostrare troppo. Sono in vacanza in Marocco, nella meravigliosa Marrakech, non nascondo più i loro sentimenti ma sono rarissime le foto insieme, le storie in cui mostrano la loro complicità, la felicità ritrovata di costruire qualcosa di importante. Melissa e Mattia si stanno godendo le loro vacanze piene d’amore, con loro c’è anche il figlio della Satta nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta felice con Maddox e Mattia

Tutti insieme alla scoperta di Marrakeck e con il bellissimo trio ci sono anche gli amici Renzo Rosso e Arianna Alessi con la loro bambina; una vacanza perfetta. Passeggiano scattando foto, curiosando tra gioielli, ceramiche e stoffe ma ovviamente per Melissa Satta non mancano i momenti dedicati al lavoro da influencer. L’estate è vicina e il Marocco le offre la possibilità di mettersi già in costume e posare in piscina per i suoi follower, per il brand previsto.

E’ più in forma che mai, in passato aveva confidato che la gravidanza le aveva tolto il corpo di un tempo e per questo si sentiva in difficoltà. Con la giusta dieta e il giusto allenamento è riuscita ad ottenere il risultato che desiderava e ancora una volta lo mostra fiera. Ovviamente a scattarle le foto più belle immaginiamo ci sia il suo Mattia.

La coppia procede a piccoli passi, nessuna convivenza, nessuna intenzione di correre, al contrario di ciò che sembra fare il suo ex marito. Boateng ha già chiesto alla sua compagna di sposarlo, per lui sarà il terzo matrimonio; forse Melissa sta ancora pensando al fallimento di quello che pensava sarebbe stato l’unico sì della sua vita.