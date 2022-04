E’ finita tra Anna Tatangelo e Livio Cori, si sono lasciati sorprendendo tutti

Sembra sia finita davvero tra Anna Tatangelo e Livio Cori, lo annuncia Chi e al momento nessuno dei due smentisce la notizia. Inoltre, da qualche giorno mancavano i like di Anna Tatangelo ai post di Livio. Il cantante aveva annunciato la sua presenza nel cast di Made in Sud, l’abbiamo visto partecipare alla prima puntata, soddisfatto, ma della sua fidanzata nemmeno l’ombra. Scambi di battute tra Livio Cori e Clementino, con gli altri colleghi ma Anna forse non c’era già più nella sua vita. “I due avevano ufficializzato da poco la loro relazione che durava da oltre un anno” scrive Chi ma le recenti dichiarazioni d’amore le ricordiamo benissimo e adesso sui rispettivi profili social non c’è più nulla che parli del loro amore, nemmeno quella meravigliosa dichiarazione d’amore che Anna Tatangelo aveva voluto condividere con tutti, sicura fosse il momento giusto.

L’addio tra Anna Tatangelo e Livio Cori a poche settimane dalla dichiarazione d’amore

“Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo” è la dedica con cui la cantante per la prima volta gridava al mondo intero il suo amore per un altro uomo. Ad entrambi sembrava non bastare più solo un cuore blu ma era necessario scrivere parole importanti. Anna e Livio ci hanno messo un bel po’ di tempo prima di postare qualche indizio, di uscire alla scoperto, di parlare dei loro sentimenti, dei progetti… la dichiarazione d’amore condivisa da entrambi risale a poche settimane fa. Cosa è successo in pochi giorni, cosa è cambiato?

Dopo la lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, la sofferenza per la prima separazione, per non essere mai diventata sua moglie, anche per avere visto il cantautore napoletano con un’altra donna e con un altro figlio, Livio Cori era riuscito a conquistarla. Non c’è nessun dettaglio, nemmeno la più piccola traccia di un amore che sembra già finito per sempre.