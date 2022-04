Tania Cagnotto ha finalmente battezzato sua figlia, al terzo tentativo

La seconda figlia di Tania Cagnotto si è fatta attendere a lungo prima di nascere e anche per il battesimo la campionessa ha dovuto pazientare un bel po’ di tempo. La piccola Lisa è nata a inizio marzo dello scorso anno con ben 9 giorni di ritardo; e anche per il battesimo hanno dovuto attendere la terza data. La cerimonia è stata rinviata per ben due volte e alla fine solo adesso Tania Cagnotto e Stefano Parolin hanno potuto festeggiare con tutta la famiglia. La secondogenita della Cagnotto è venuta al mondo il 5 marzo del 2021, in un periodo in cui per molti genitori è stato difficile organizzare il battesimo. Non solo matrimoni rimandati, il covid ha annullato tante giornate importanti ma finalmente questa primavera e questa estate i lieti eventi ci saranno per tutti.

Tania Cagnotto: “Dopo il terzo tentativo ce l’abbiamo fatta a battezzarti”

Ha scritto Tania a corredo delle foto con la piccola appena battezzata e la sorella Maya, che ha 4 anni. Nelle immagini anche i genitori dell’ex tuffatrice, mamma Carmen Casteiner e papà Giorgio. L’anno scorso è stato proprio il padre a farla preoccupare dopo il ricovero in ospedale per Covid. Appena papà Giorgio tornò a casa lei disse che era ormai pronta per partorire in pace, così è stato.

Tania Cagnotto ha lasciato lo sport, le gare, per la famiglia: “Mi sono ritirata, ho scelto la famiglia. Per qualche anno mi dedicherò a fare la mamma. Poi vorrei dare ancora qualcosa a questo sport, che nonostante tutto è ancora poco conosciuto, ma è bellissimo” aveva confidato annunciando la seconda gravidanza. Oggi le sue bimbe sono il suo mondo, lo ripete ogni volta che pubblica le foto della sua vita, teneri momenti vissuti con loro, le piccole Maya e Lisa.

In molti hanno confermato tra i commenti che ancora non sono riusciti a battezzare i figli nati lo scorso anno, come è successo alla Cagnotto.