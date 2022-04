Antonella Clerici: “Buon compleanno al mio Vittorio che è più giovane di me”

Oggi è il compleanno di Vittorio Garrone e nella cucina di E’ sempre mezzogiorno non potevano mancare gli auguri di Antonella Clerici. La regia ha scelto una bellissima foto della coppia per fare gli auguri all’imprenditore che è sempre così presente nella vita della conduttrice. E’ lui che l’ha resa felice in amore, è lui che le ha dato il coraggio e l’entusiasmo di cambiare in parte la sua vita, di trasferirsi nella sua casa nel bosco, in Piemonte. Ieri era il compleanno di Giorgia che Antonella Clerici adora e conosce bene, ma ha dimenticato di farle gli auguri. Si scusa, capita che si dimentichi qualche data importante e ammette che ad aprile festeggiano il compleanno tante persone a cui è legata, tanti amici. In questi giorni sui social Antonella Clerici ha anche fatto gli auguri a Beatrice, la figlia del suo Vittorio. Oggi tocca a lui, a Garrone.

Quanti anni ha Vittorio Garrone?

La Clerici riesce difficilmente a non dire ciò che pensa e mentre fa gli auguri di buon compleanno al suo compagno commenta: “Lui è più giovane di me!”. Vittorio Garrone ha infatti 56 anni mentre Antonella Clerici ne ha tre in più. Lei è nata il 6 dicembre del 1963, lui il 27 aprile del 1966. Davvero pochissima la differenza d’età anche se la conduttrice sembra ben più giovane.

Di recente Garrone ha subito un’operazione per un problema causato da un’ernia. Aveva dei dolori fortissimi, non è stato un periodo semplice con Vittorio in ospedale e Antonella che senza mai lamentarsi si divideva tra le dirette in tv e l’ospedale.

Chissà come festeggeranno oggi il compleanno dell’imprenditore. Per il momento sui social di entrambi non c’è ancora nulla. Immaginiamo che Maelle avrà fatto una delle sue torte, che avranno festeggiato tutto in famiglia o magari nel fine settimana la coppia farà una breve vacanza. Auguri anche da noi a Vittorio Garrone!