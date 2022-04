Jeremias Rodriguez: “Deborah sei pronta a sposarmi?”

Lasciando L’Isola dei famosi Jeremias Rodriguez aveva già anticipato che avrebbe dato una bellissima notizia. Tutti avevano pensato che Jeremias avrebbe chiesto alla sua Deborah di sposarlo, altri che la Togni fosse incinta del loro primo figlio. E’ sui social che arriva l’indizio, una dolce proposta di matrimonio, una foto della bellissima fidanzata di Jeremias Rodriguez in abito da sposa. Non sarà certo l’abito bianco che Deborah Togni indosserà il giorno del suo matrimonio ma nella storia pubblicata dall’ex naufrago spunta la domanda: “Deborah sei pronta a sposarmi?”. E’ solo un’altra piccola anticipazione ma forse Jeremias ha già chiesto in privato alla donna della sua vita di diventare sua moglie.

Jeremias Rodriguez si sposa prima di Cecilia?

Non vedremo la proposta di matrimonio sui social o dobbiamo solo attendere? Chissà se la coppia deciderà di vivere questo momento così romantico in privato o come fanno molti pubblicheranno un video con lui che in ginocchio chiede a lei in lacrime di dire di sì.

Dopo il matrimonio di Belen e Stefano De Martino forse i prossimi saranno davvero Jeremias e Deborah, mentre Cecilia e Ignazio Moser sembrano non avere ancora intenzione di arrivare all’altare anche se convivono da sempre, hanno già superato varie crisi, vorrebbero un figlio e hanno appena acquistato una casa nuova.

Prima di lasciare l’Honduras Jeremias Rodriguez aveva svelato che arrivando in Italia aveva un importante annuncio da fare. I fan attendono l’annuncio ufficiale e molti iniziano a pensare che magari le nozze ci saranno molto presto, forse questa estate.

Anche per tornare il prima possibile dalla sua fidanzata il fratello di Belen non è riuscito ad andare oltre nel reality show di Ilary Blasi. Troppo complicata la vita da naufrago mentre a casa ha una vita meravigliosa e un matrimonio che non vede evidentemente l’ora di organizzare.