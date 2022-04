Gianmaria Antinolfi prova a spiegare il perchè della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù

C’è ancora chi non crede alla fine della storia d’amore tra Lulù e Manuel, chi invece si è rassegnato e guarda avanti ma anche chi vorrebbe sapere i motivi reali della fine di questa relazione, non credendo solo all‘intromissione della famiglia Bortuzzo in questa storia. A parlare della fine del fidanzamento tra Lulù e Manuel, che fino a due settimane fa parlavano di famiglia, figli, fecondazione, matrimonio, è stato anche Gianmaria Antinolfi, ex concorrente del GF VIP 6 e amico di entrambi. Gianmaria ha allacciato, anche dopo l’uscita dalla casa, una bellissima amicizia con Manuel, ed è per questo che i giornalisti della rivista Chi in una diretta instagram hanno provato a chiacchierare con lui proprio per chiedergli che cosa ne pensa della fine di questa storia. Gianmaria, che è anche molto amico di Lulù, ha spiegato che Manuel in questo momento della sua vita potrebbe avere delle priorità diverse e che forse anche per questo, ha deciso di mettere l’amore al secondo posto.

Gianmaria Antinolfi parla della storia tra Manuel e Lulù

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 6, facendo il punto della situazione ha spiegato: “Conoscendo però molto bene Manuel, quello che ho sempre detto di lui è che, per quanto possa essere importante l’amore, ha altre priorità in questo momento nella vita.” E ha anche aggiunto: ” Non parlo neanche delle Paralimpiadi che sta preparando, ma del fatto che un giorno possa tornare a camminare e per poter fare questo percorso ha bisogno di molta tranquillità.”

Gianmaria spiega anche di non aver sentito Manuel dopo l’annuncio della rottura ma ha provato a fare delle ipotesi immaginando che il giovane, stia cercando un po’ di tranquillità. E ha dichiarato: “Ho rivisto un pochettino quello che è successo nella casa, che ad un certo punto ha preso le distanze e si è allontanato perché in quel momento non era tranquillo e mancava di serenità. Penso abbia rivissuto lo stesso momento.” E ancora: ” Non so se è colpa di Lulù o di persone esterne. Però se l’ha lasciata significa che non sta passando un periodo tranquillo. Perché quando lui era uscito e lei era in Casa, continuava a ripetere ‘non vedo l’ora che esca Lulù perché voglio stare con lei‘. Se l’ha lasciata è perché al momento non è tranquillo”.

Dalle parole che Lulù aveva speso in questi giorni per commentare la fine della sua storia con Manuel, non c’era sembrato che avesse parlato di un momento difficile ma solo delle ingerenze da parte di terze persone che hanno influenzato tutta la storia fino ad arrivare alla conclusione.