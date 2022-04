Il padre di Manuel Bortuzzo: “Troppo facile dare la colpa alla famiglia”

Più che una risposta, una reazione, un commento da parte di Franco Bortuzzo, il papà di Manuel Bortuzzo ha semplicemente aggiunto un like a una spiegazione che ha evidentemente approvato. Tutti parlano della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie, tutti sanno da che parte schierarsi, contro il nuotatore, contro la principessa o contro la famiglia, in particolare contro Franco. Manuel ha addirittura affidato l’annuncio a un comunicato ufficiale, una nota di un certo rilievo, Lulù ha rivelato di avere saputo della decisione del suo ex fidanzato solo in quel momento, come tutti, poi ha puntato il dito contro la famiglia Bortuzzo ma non ha mai detto una parola negativa contro il suo ex principe azzurro.

Tra Lulù e Manuel era tutto finto?

Qualcuno ha sempre avuto il sospetto che la storia tra Lulù e Manuel avesse un bel copione già scritto da seguire; che recitare la parte degli innamorati conveniva ad entrambi. Il lungo commento a cui Franco Bortuzzo ha aggiunto il suo like dice anche questo ma guarda tutto con gli occhi di chi conosce la disabilità e cosa significa proteggere un figlio, la fatica di una famiglia.

“Da quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’Ansa della rottura con Lulù, cosa che fa davvero ridere, ho letto in giro di tutto e di più. Sapete io cosa penso? – si legge nel commento – Che è troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel. La verità è che quella storia non doveva partire. Prima era spinta dagli autori, poi Manuel ci avrà cavalcato l’onda, ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato. Lulù ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce, diciamolo. Gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza” è solo la prima parte.

“Troppo facile dare la colpa di una stupida rottura di una storia d’amore da reality alla famiglia Bortuzzo. Ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stargli dietro e per aiutarlo. Che ne sapete voi dei sacrifici che devono fare i genitori per i ragazzi disabili. La verità è una sola, che non ne sapete nulla. Siete solo capaci di giudicare e basta, vorrei davvero farvi provare cosa significa solo per un giorno e allora potreste dire la vostra”. Il like di Franco Bortuzzo dice forse tutto.