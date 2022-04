Alba Parietti: squilla il telefono in diretta e lei conferma il nuovo amore

Forse Alba Parietti non aveva alcuna intenzione di parlare del suo nuovo amore ma a La vita in diretta il telefono che squillava ha cambiato tutti i tempi. Alba Parietti si è sentita costretta in quel momento a dire qualcosa sul nuovo fidanzato. Ieri era ospite di Alberto Matano, parlavano di Don Matteo, in studio anche Raoul Bova, squilla il cellulare della Parietti e il conduttore ha immediatamente immaginato potesse essere il suo fidanzato, il nuovo fidanzato di Alba. Un attimo di imbarazzo, lei che spegne il cellulare ma che alla fine per mettere tutto a tacere conferma la storia d’amore. “Non è il mio fidanzato perché lo sa che sono in diretta in tv e non mi chiamerebbe mai” tutti zitti e poi Alba mette un altro punto, conferma: “Ecco l’ho detto”, fine dei pettegolezzi, adesso c’è la certezza.

Alba Parietti prova ad essere di nuovo felice con il nuovo compagno

Chi è il nuovo fidanzato della Parietti? Non è più così misterioso, soprattutto dopo la conferma della diretta interessata. Dicono su chiami Fabio Adami, romano di 55 anni e che sia ben lontano dal mondo dello spettacolo, più vicino a quello di Poste Italiane. Nessuna smentita al momento nemmeno sulle generalità dell’uomo che ha fatto di nuovo perdere la testa alla splendida Alba, si suppone quindi sia tutto vero.

Un professionista dalla carriera importante, così racconta la rivista di Alfonso Signorini che aggiunge che la coppia si sarebbe conosciuta a cena tra amici in comune. Entrambi hanno cercato di vivere tutto all’ombra, lontano dal gossip ma alla fine la cronaca rosa li ha scoperti e ieri Alba Parietti non ha potuto fare altro che confermare, evidentemente sicura dei suoi sentimenti. Ovviamente ci sono già state le presentazioni in famiglia, Francesco, il figlio di Alba Parietti, ha già incontrato Fabio.