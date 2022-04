Stefano De Martino e Belen separati: lui in barca, lei a una festa

Che succede tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Lui pubblica storie su Instagram tra barca, mare, sushi e risate con gli amici; lei è a una festa con altri amici. Il gossip già ipotizza una nuova crisi ma in realtà non c’è nulla da dire, almeno per il momento Belen e Stefano sembrano una coppia come tante che si ritaglia i propri spazi. Non si può stare sempre attaccati uno all’altra ma i pettegoli fanno il loro mestiere e intravedono già aria di crisi. La realtà sembra invece un’altra: Stefano De Martino adora la sua Napoli, il mare, la barca che ha acquistato qualche anno fa. Adora trascorrere qualche giorno con gli amici, staccare da tutto e forse anche da tutti. Non è ancora estate ma le temperature al Sud iniziano ad essere già gradevoli e il mare regala sempre emozioni. Stefano è rimasto un ragazzo semplice, con gli amici di sempre, questa volta però non ci sono né Santiago né la sua Belen.

Belen Rodriguez alla festa di compleanno di un’amica

Mentre Stefano si lascia cullare dal mare e mostra sushi e tiramisushi, Belen si diverte alla festa di compleanno di una cara amica. Niente di strano nemmeno nelle sue stories, quindi perché immaginare che tra i due conduttori ci sia qualche nuovo problema?

Semplicemente qualche giorno di relax per l’ex ballerino ma di certo sarà già impegnato sulla strada del ritorno verso Milano per trascorrere con la sua famiglia, Belen e Santiago ma anche la piccola Luna, un altro bellissimo fine settimana.

Li abbiamo visti tutti insieme all’isola di Albarella, nei giorni di Pasqua. E’ l’isola dove Belen ha trascorso gli ultimi mesi di gravidanza e qualche settimana dopo la nascita della sua Luna. E’ lì che ha portato Stefano, anche se quei luoghi le ricordavano Antonino Spinalbese.