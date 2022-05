Beatrice Valli svela i dettagli del matrimonio, anche l’abito di addio al nubilato

Beatrice Valli questo sabato parte per il suo addio al nubilato, manca poco al matrimonio con Marco Fantini e sui social la sposa svela un po’ di dettagli ed emozioni. Mancano acora un po’ di cosine, di prove abito da sposa, anche la scelta dell’abito di addio al nubilato. Sì, Beatrice Valli ha anche un abito di addio al nubilato da scegliere e lo farà oggi nell’Atelier Emè. E’ emozionatissima, racconta di un ultimo viaggio oggi con le sorelle, la mamma, la sua migliore amica, che sarà anche la sua testimone di nozze. Venerdì è il compleanno di Azzurra, festeggeranno in casa e poi Beatrice Valli sabato mattina darà il via all’addio al nubilato: tre giorni con le sue amiche in Puglia. Bomboniere, abiti delle damigelle, dei suoi bellissimi figli Alessandro, Bianca e Azzurra, risponde alle tante domande delle follower e l’emozione arriva sempre più forte.

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini, gli indizi

Quale sarà il ruolo dei bambini? Beatrice non lo rivela, sarà una sorpresa. Manca ancora qualche scelta da fare per Alessandro mentre le bimbe sono già perfette, anche se la più grande vorrebbe indossare un vestito bianco e lungo come quello della mamma.

Non sa ancora se faranno le bomboniere, anticipa che forse faranno un altro tipo di scelta. La data del matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini è il 29 maggio, difficile che possano ancora scegliere le bomboniere.

Forse non faranno il viaggio di nozze, forse lo rimandano al prossimo anno. Prova capelli già fatta, ne ha fatte mille. Nessuna diretta durante il matrimonio, così gli sposi potranno godersi la loro giornata. Sono gli ultimi dettagli, le ultime scelte della sposa che ovviamente si sta occupando di tutto e sta curando tutto nel dettaglio. Abito da sposa bianco e lungo, lo anticipa sua figlia ma quanti abiti indosserà la Valli per le nozze? Attendiamo quello dell’addio al nubilato in Puglia.