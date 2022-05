Stefano De Martino: “Non ci sono madri esemplari o padri perfetti”

Stefano De Martino e Santiago sono protagonisti in coppia della nuova campagna di Emporio Armani. Una pubblicità speciale che punta molto sul legame padre e figlio, non solo quello del conduttore e il suo Santiago ma su una generazione di genitori che è ben diversa dalla precedente. Stefano De Martino si racconta padre, parla del mestiere più difficile del mondo, per tutti. Una serie di scatti e di immagini bellissime, piene d’amore, di complicità tra Stefano e Santiago. Da quando è nato suo figlio ha sempre voluto dare a lui tutte le attenzioni. Le separazioni e i ritorni con Belen, il loro matrimonio interrotto più volte fino a oggi che hanno voglia di riprovarci e mai come adesso di tutelare il loro amore. Non è stato semplice per Stefano ma non è semplice per nessun genitore fare le scelte giuste.

Santiago e Stefano De Martino per Emporio Armani

“L’intimità che oggi io coltivo con mio figlio Santiago non ce l’avevo io con mio padre, io sono un padre sicuramente diverso ma semplicemente perché credo che siamo una generazione di genitori diversi. Non ci sono madri esemplari o padri perfetti. Ognuno di noi diventa genitore e poi improvvisa”.

Questa volta Santiago posa con il papà, dopo aver fatto già da modello per la mamma con marchio dei Rodriguez, Hinnominate

“Essere figlio di due genitori che fanno un lavoro così particolare credo non sia semplice. Ho avuto paura in passato che Santiago fosse oggetto di troppe attenzioni, però è una cosa con cui faccio i conti – prosegue Stefano – Ho capito nel tempo che non posso essere un filtro costante per mio figlio. Non posso filtrargli la realtà: ho provato a dargli gli strumenti giusti per avere una chiave di lettura giusta e per far sì che anche le cose più crude della vita riesca ad affrontarle nella maniera più opportuna”.