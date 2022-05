Sophie Codegoni torna a parlare del suo ex Matteo Ranieri: cosa pensa del trono

Mentre Sophie Codegoni era nella casa del Grande Fratello VIP 6 e iniziava la sua storia d’amore con Alessandro Basciano, che ancora oggi va a gonfie vele, il suo ex, iniziava invece una avventura diversa; Sophie non ha lasciato a quanto pare un bel ricordo nel mondo di Uomini e Donne ( e ci riferiamo alla redazione, che ha sempre preso le difese di Matteo, schierandosi apertamente) mentre il suo ex, ha avuto una seconda possibilità. Il Ranieri è stato chiamato sul trono e ha fatto un lungo percorso. Sembrava quasi che alla fine non avrebbe scelto e invece, ha terminato il suo percorso con una ragazza che è diventata la sua fidanzata ( per molti si tratterebbe di un fidanzamento fake, visto che in realtà i due non si vedono mai). Sophie non ha seguito Uomini e Donne per ovvi motivi e oggi non ha molto da dire su quella che è stata la scelta del suo ex. Sentita però dai giornalisti di Fanpage, qualcosa ha voluto dichiarare.

Parlando quindi della scelta di Matteo Ranieri di rimettersi in gioco sul trono di Uomini e Donne, la Codegoni ha dichiarato: “Io ero in casa e quindi l’ho saputo solo dopo. Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c’è nessun rancore.”

E ha concluso: “Ho letto la sua dichiarazione, devo dire che ha ragione, sono d’accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato e c’era voglia di innamorarsi.” Tutto è bene quel che finisce bene visto che Sophie ha la sua relazione e Matteo una fidanzata che a quanto pare ama.