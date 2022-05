Matteo e Andrea Bocelli cantano al matrimonio di Kourtney Kardashian a Portofino

E’ Kim Kardashian, la sorella della sposa, a mostrare dettagli di Portofino, del matrimonio di Kourtney e l’esibizione di Matteo e Andrea Bocelli. Il tenore e suo figlio hanno cantato al matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Baker, nozze di cui tutti oggi parlano perché per niente sobrie. Bocelli è molto amato negli Stati Uniti e per gli sposi la loro presenza, le loro esibizioni, sono state forse una sorpresa, in ogni caso un regalo di Domenico Dolce. E’ lo stilista che ha contattato i Bocelli chiedendo la loro partecipazione per una sorpresa speciale a Kourtney e Travis. Andrea e Matteo Bocelli hanno intrattenuto gli invitati durane il ricevimento a Portofino. Un matrimonio griffato Dolce e Gabbana, e anche se non a tutti è piaciuto lo stile scelto, minigonna della sposa compresa, gli sposi non hanno badato a spese.

Matteo e Andrea Bocelli star al matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Baker

Ieri domenica 22 maggio la maggiore delle sorelle Kardashian ha coronato il suo sogno d’amore iniziato con un finto matrimonio a Las Vegas. Ha scelto Portofino, ha scelto un abito firmato Dolce e Gabbana, una minigonna con corpetto e un velo lunghissimo con ricamato il volto della Madonna.

Ed è sulle note di I found my love in Portofino che gli sposi hanno ballato stretti. Non è da tutti avere al proprio matrimonio Matteo e Andrea Bocelli.

I Bocelli hanno raccontato a People come sono stati contattati per le nozze: “Domenico Dolce ci ha chiamati la scorsa settimana per chiederci se potevamo creare una sorpresa speciale per i suoi amici Kourtney e Travis, e per tutta la famiglia Kardashian – proseguendo – Portofino è nel cuore di tutti e abbiamo accettato di partecipare a questo momento così bello della loro vita. Gli auguriamo tutto il meglio per il loro futuro insieme”.