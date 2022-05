La compagna di Gigi D’Alessio pubblica nuove foto: “4 mesi d’amore e di occhiaie”

Sono rare le foto di Gigi d’Alessio con la sua giovane compagna Denise Esposito, ancora più rari gli scatti del piccolo D’Alessio, il quinto figlio del cantante. Denise ogni tanto si lascia andare, come oggi che ha postato tra le storie di Instagram due foto, una di suo figlio Francesco, l’altra in cui confessa la sua stanchezza. E’ la stanchezza di una mamma che di notte si sveglia spesso per il suo bambino e che di giorno si occupa soprattutto di lui. Come molte coppie vip anche Gigi D’Alessio e Denise Esposito scelgono di non mostrare il visino del loro bambino, le foto che pubblica la sua mamma sono tenerissime, si vede sempre la sua bocca, le sue manine così piccole. “4 mesi d’amore” scrive la compagna di Gigi D’Alessio chiudendo queste poche parole in due cuori azzurri, non dice altro, la foto racconta tutto.

Denise Esposito e i suoi 4 mesi con le occhiaie

E’ così giovane e bella che tutto si nota di lei tranne le occhiaie. Ride mentre lo scrive: quei 4 mesi d’amore sono anche 4 mesi di occhiaie. Oggi il piccolo Francesco D’Alessio compie 4 mesi e la sua mamma ha pubblicato la dolce foto del suo bambino nell’orario giusto per fargli gli auguri, un po’ come si fa per il compleanno. E’ nato alle 15:14 del 24 gennaio 2022, informazione che il cantante napoletano rivelò subito nel dare il benvenuto alla vita al suo quinto figlio.

Non si sa altro della coppia, Gigi d’Alessio e Denise Esposito pubblicano raramente qualcosa che riguardi loro due. Anche i paparazzi non riescono a beccarli facilmente insieme. Forse è come ha dichiarato Gigi quando il loro amore finì sulle riviste di cronaca rosa: “Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. Lei è molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. Denise è molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.