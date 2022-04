I figli di Gigi D’Alessio per la prima volta tutti insieme, la gioia di Ilaria

Il figlio più piccolo di Gigi D’Alessio, Francesco, è nato a gennaio, quando Luca era nella scuola di Amici. Adesso che LDA è fuori dal talent show di Maria De Filippi, è tornato a casa, i figli di Gigi D’Alessio si sono ritrovati tutti insieme per la prima volta. E’ Ilaria D’Alessio, la seconda figlia, a svelare a tutti la sua gioia. “Noi 5 per la prima volta tutti insieme” ha scritto la figlia del cantante sui social mostrando un brevissimo video a casa del papà, poi lo scatto di Luca con il piccolo Francesco tra le braccia. Sono immagini dolcissime, che raccontano molto. Non si sa molto del legame dei figli di Gigi con la nuova compagna, Denise Esposito, ma non c’è dubbio che i fratelli siano molto legati tra loro. Di recente hanno festeggiato insieme anche il compleanno di Andrea, il figlio nato dalla lunga storia d’amore con Anna Tatangelo. Tra Anna e Ilaria tutto è stato sempre complicato ma l’amore tra i fratelli c’è sempre stato e prosegue.

Ilaria D’Alessio felice per il percorso di LDA ad Amici

La famiglia ha sempre fatto il tifo per lui ma Gigi D’Alessio non si è mai intromesso. Maria de Filippi ha svelato di non averlo mai sentito in questi mesi, di non avere nemmeno ricevuto gli auguri di Natale, magari per evitare qualsiasi contatto. Ilaria come tutta la famiglia è felice di avere di nuovo Luca a casa e sui social ha commentato: “Grazie a tutti davvero per i messaggi che mi state mandando su Luca. Noi siamo super orgogliosi e fieri del percorso fatto, abbattere i pregiudizi forse è stata la sfida più grande e in questo caso anche riuscita, fatemelo dire, dato il riscontro ricevuto. In bocca al lupo a mio fratello, il bello inizia ora. Ti amo con tutto il mio cuore bro”.

Più di tutti sarà orgoglioso Gigi D’Alessio, soprattutto di avere figli di tre madri diverse e di età così diverse così legati tra loro.