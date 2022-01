E’ nato il figlio di Gigi D’Alessio e Denise: “Benvenuto alla vita”

E’ Gigi D’Alessio a dare il dolce annuncio, è nato il suo quinto figlio, è nato il piccolo Francesco. E’ il bebè che lo lega per sempre a Denise Esposito, è lei, la giovanissima napoletana, che ha fatto innamorare di nuovo il cantautore. “Francesco, benvenuto alla vita” è con questo messaggio che Gigi D’Alessio annuncia l’arrivo del figlio, un altro maschio. Culla numero 309 ed è con il cartoncino che per tutti i genitori ha un valore enorme che l’artista annuncia sui social che la sua Denise è diventata mamma. Francesco D’Alessio arriva nella grande famiglia di Gigi dopo Claudio, Ilaria, Luca e Andrea. I primi tre figli dell’unica donna che ha sposato, Carmela, il quarto è il bellissimo bambino nato dalla lunga storia d’amore con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono diventati genitori oggi alle 15:14

Non ha atteso molto D’Alessio prima di annunciare il lieto evento. La sua compagna invece non ha ancora pubblicato il post più bello della sua vita, comprensibile che adesso per lei non sia il momento.

Una copertina bianca e grigia piena di cuori, nella culletta c’è Francesco ma è presto per mostrarlo. Intanto, il post di Gigi D’Alessio si sta riempiendo di auguri e cuori da parte di colleghi e fan. Il cantautore partenopeo ha avuto tutto il tempo per chiudere la sua seconda esperienza a The Voice Senior, festeggiare con il suo vincitore e poi correre dalla sua compagna. Francesco D’Alessio è nato il 24 gennaio 2022 alle ore 15.14 con il peso di 3.240 kg e di certo ha reso felice la coppia. Chissà come andrà per il resto della famiglia. Già con Anna Tatangelo i rapporti non era idilliaci con qualcuno della famiglia D’Alessio, magari Denise Esposito riuscirà a rendere allargata e felice. Chissà se Gigi a lei chiederà la mano.

