Simona Izzo posta una foto del matrimonio di Luca Argentero e Myriam Catania e fa infuriare tutti

Da qualche giorno Simona Izzo ha iniziato a postare sui social alcuni scatti di famiglia. Sulla sua pagina instagram mostra la pazza famiglia allargata di cui fa parte e poche ore fa, ha deciso di condividere uno scatto del passato, ma non poi così tanto lontano, che non è piaciuto a molti. Se è vero che oggi, Myriam Catania e Luca Argentero dopo la separazione hanno un bellissimo rapporto, è altrettanto vero che entrambi hanno due famiglie diverse, dei figli e dei nuovi compagni di vita. Ed è per questo che molte persone, hanno fatto notare che forse, lo scatto postato sui social dalla Izzo, è stato indelicato. La regista e attrice, ha postato una foto che mostra Myriam e Luca insieme nel giorno del matrimonio. “Miriam e luca … ma l amore non è eterno ” ha scritto la Izzo in uno dei commenti sotto questa fotografia. Purtroppo però nessuno sembra aver colto il senso che la zia di Myriam Catania ha dato a questo scatto, anzi.

Indelicata la scelta di Simona Izzo con la foto di Myriam e Luca?

“Assolutamente fuori luogo. Per quanto ci possa essere ancora tanto bene e rispetto non è rispettoso verso la nuova moglie di Luca. Adorabile tra l’altro” ha scritto una follower di Simona Izzo. E ancora: “Veramente inopportuna !!! Il senso di questa foto … Sono tutti e due risposati con figli.” I commenti di questo tenore sono centinaia: “Questa foto è totalmente fuori luogo non ha senso anche se loro hanno detto di volersi bene ed essere in ottimi rapporti, tu dopo anni non hai diritto di condividere un momento del genere visto che luca è sposato ed è padre ,che ne sai se può dare fastidio alla moglie o anche a tuo nipote stessa ,prima di fare certe cose credo per privacy e rispetto altrui di chiedere il permesso..“.

Ma c’è anche chi ha provato a dare un senso alla scelta di postare sui social questo scatto. “Il senso di questa foto è che per fortuna anche se un matrimonio finisce c’è sempre il rispetto per quello che è stato e si ha sempre la speranza di trovare un nuovo amore(come poi è successo).Vi state fossilizzando su una foto, molto bella,di cui sono sicura che gli interessati e i nuovi compagni guarderanno con un sorriso.Ma che siete cavernicoli?.”

I commenti si sprecano mentre i diretti interessati, non hanno avuto molto da dire sulla scelta di Simona Izzo di pubblicare questo scatto dal passato.