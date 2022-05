Antonino Spinalbese, questa volta c’è lui al parco con Luna

Quante volte abbiamo visto Belen al parco con i figli, Santiago e Luna Marì, questa volta al parco c’è Antonino Spinalbese con sua figlia. Questo fine settimana Belen ha trascorso due giorni bellissimi con Stefano De Martino e Santiago; è raro che siano solo in tre, ma ogni tanto qualche giorno da dedicare solo al primogenito è importante. La rivista Chi becca infatti Antonino Spinalbese con la sua bambina, la bellissima Luna. In genere padre e figlia restano ben distanti da occhi indiscreti ma adesso è arrivato il caldo e la passeggiata al parco a Milano non può mancare. Antonino è un papà perfetto, ha messo Luna al primo posto, prima di tutti, ed è anche per lei se ha nuovi progetti di vita.

Antonino Spinalbese punta alla televisione?

Tra i progetti dell’ex compagno di Belen sembra ci sia anche la televisione. Non fa di tutto per apparire, immaginiamo stia studiando, in poco tempo tempo la sua vita è cambiata del tutto. Non solo è diventato padre ma Belen gli ha dato forse il coraggio per fare altro, da hair stylist a fotografo, poi modello, influencer. In tv ha già raccontato la sua storia, la malattia, la scoperta di un pancreas che ha bisogno di aiuto. Antonino sembra stia valutando un’offerta arrivata dalla tv e se ci fosse un suo sì la vita di Spinalbese potrebbe cambiare ancora, prendere una strada diversa restando però sempre un meraviglioso papà per la sua piccolina.

“Una promessa d’amore fatta a mia figlia, è la persona più importante della mia vita, viene prima di me” così ha spiegato la fede al dito, l’anello che non toglie mai. Antonino Spinalbese ha anche confidato che per sua figlia ha detto no a persone che avrebbe potuto frequentare, adesso c’è solo lei nella sua vita. Dolcissimo gioca al parco con la sua piccolina, il loro legame è evidente.