Eleonora Daniele e Antonino Spinalbese si commuovono parlando delle figlie Carlotta e Luna

Antonino Spinalbese ospite a Storie Italiane confida che sua figlia Luna Marì è la sua ragione di vita. Sono parole che Eleonora Daniele comprende benissimo, anche la sua Carlotta le ha cambiato la vita, le basta abbracciarla e passa tutto, anche il momento più difficile. “Io continuo a respirare grazie a lei, mi sento davvero molte volte come in un film e se dovessi vederlo tutto in due ore e sapessi la fine sono sciuro che sarebbe un film meraviglioso” rivela Antonino Spinalbese che asciuga le lacrime dopo avere visto le immagini della sua bambina, la figlia nata dalla storia d’amore con Belen Rodriguez. “E’ la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno. Sono davvero tanto felice, la mia felicità, il mio stare bene, il mio essere sereno, tutto dipende da lei e quindi vivo la vita con gioia e semplicità e cerco di condividere la mia vita con gli altri” spiega così perché pubblica sui social foto e video della sua Luna Marì.

Eleonora Daniele accoglie a braccia aperte Antonino

“Mi capita soprattutto di vedere i miei amici lamentarsi e arrabbiarsi per cose che facevo anche io ma Luna mi ha fatto capire tutto. La farei a 16 anni se ne avessi la possibilità”. Un percorso di maturità che va oltre l’età di Antonino, la sottolinea Eleonora. “Ci tenevo a fare passare te, il tuo aspetto interiore perché di te è arrivato tutto il resto, i giornali, i gossip, sei un ragazzo bellissimo e sei arrivato poco tu”.

In collegamento c’è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “Antonino con quelle lacrime ha vinto a mani basse e ho capito che oggi abbiamo conosciuto più lui e meno il suo personaggio che vedevamo anche sulle mie copertine con Belen. Tu non hai mai mandato un’immagine leggera ma abbiamo capito subito che ti alzavi presto per essere preciso e andare al lavoro che hai continuato a fare”.

Le lacrime per sua figlia arrivano dopo tanti anni di chiusura: “Non piangevo dalla perdita di mio padre che era il 2013, questo è anche un segno di liberazione”. Cerca l’unione della famiglia e pensa che la madre e il padre siano fieri di lui. Desidera lo stesso per la sua Luna.