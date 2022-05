Belen Rodriguez ironica ci rivela perchè alla fine Stefano sceglie sempre “la sua lasagna”

Ultima puntata de Le Iene e prima volta in tv insieme per Belen Rodriguez e Stefano de Martino dopo il ritorno di fiamma. I due pubblicamente non amano molto parlare della loro relazione, soprattutto Stefano che ormai da tempo ha scelto di non mischiarsi troppo con il gossip. Ma ieri sera la Rodriguez, qualche accenno lo ha fatto, rispondendo anche ai tweet velenosi che nel corso del programma sono stati inviati. Messaggi sui social in cui si parlava proprio della sua storia con Stefano e di questo terzo ritorno di fiamma. La Conduttrice de Le Iene ha spiegato: “Oggi è la nostra ultima puntata e volevamo finire in bellezza. Per questo abbiamo chiamato l’uomo che trasforma tutto in oro, il king Marracash. Presto verrò a un tuo concerto. Ma adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti di questo programma. Qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tutti Stefano De Martino“.

Belen Rodriguez e il ritorno con Stefano de Martino: le battute a Le Iene

La Rodriguez quindi, seguendo la scia delle battute comiche fatte nello studio di Italia 1, ha spiegato che cosa ha lei che le altre non hanno…Motivo per il quale alla fine, il buon Stefano, torna sempre da lei…

La conduttrice de Le Iene ha letto un altro tweet velenoso: “Sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa. E quindi mi viene da dirti: cara Belen Rodriguez scansati che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino“. La showgirl argentina ha risposto con una frecciatina ed ha spiegato come mai dopo almeno due rotture, Stefano è tornato da lei: “In realtà mi sono già scansata parecchie volte, ma la lasagna di nessun’altra gli è piaciuta abbastanza“.

Non è la prima volta che Belen risponde a tono, qualche settimana fa sempre dallo studio di Italia 1 aveva detto: “Ah vuoi assaggiare Stefano? Dici che invecchia bene come il vino, sì è verissimo. Vabbè dai, diciamo che forse in futuro potresti anche assaggiarlo, perché tanto tra un po’ forse ci lasceremo e lui andrà con altre donne. Quindi in quel caso potresti anche essere una scelta di De Martino“.