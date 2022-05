E’ nata la figlia di Mary Falconieri, l’ex fidanzata di Giovanni Angiolini

Mary Falconieri è diventata mamma di una bellissima bambina. Prima figlia per l’ex gieffina che molti ricordano anche come ex fidanzata di Giovanni Angiolini, nuovo o già ex compagno di Michelle Hunziker. Mentre il gossip cerca di capire se l’ultimo post della Hunziker è rivolto anche al bel chirurgo, Mary Falconieri inizia una nuova vita. E’ ovviamente sui social che arriva l’annuncio più dolce ed è la bellissima mammina a scrivere la data e l’orario esatti della sua Giulia. E’ questo il nome scelto dalla Falconieri e da suo marito, Giuseppe Matteo Schiavello. “25 Maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro grande Amore, Giulia Schiavello – aggiungendo – Stiamo bene e siamo perdutamente innamorati di lei”.

Mary Falconieri, sui social racconta il parto

Su Instagram ha condiviso i momenti precedenti al parto, distrutta e poi più tranquilla grazie all’epidurale ma anche grazie al marito che non l’ha lasciata sola nemmeno un attimo. “Ora sto bene, grazie all’epidurale e all’amore che non mi ha mollato un attimo” aggiungendo che le contrazioni erano partite la mattina in modo spontaneo già alle 7: “La polpetta ha anticipato l’induzione. Ora dobbiamo attendere la giusta dilatazione”. Un racconto abbastanza dettaglio ai follower che hanno atteso con Mary la nascita di Giulia.

La piccola è nata alla clinica Mangiagalli, è da lì che la sua mamma fa sapere che è così felice che non le sembra vero, ricevendo gli auguri anche di ex gieffini ma al momento manca il commento, mancano le congratulazioni di Giovanni Angiolini. Chissà se i due hanno continuato a sentirsi o se dopo l’addio hanno interrotto ogni rapporto.

La Falconieri ha partecipato al Grande Fratello nel 2014, l’anno in cui entrò nella casa anche Giovanni Angiolini. Lei bellissima e oggi imprenditrice, era già nota per la partecipazione a Miss Italia 3 anni prima del reality show di Canale 5.