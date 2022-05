Carolina Marconi bellissima damigella mostra il matrimonio dei cognati

In attesa del suo matrimonio Carolina Marconi ha vissuto grandi emozioni al matrimonio dei cognati. Damigella per un giorno ma anche cognata degli sposi. Un giorno importante per l’ex gieffina che con la sua battaglia contro il cancro al seno ha un seguito elevato di persone comuni e personaggi famosi. Carolina Marconi ha mostrato a tutti che non bisogna mai mollare e un po’ alla volta sta recuperando tutto della sua vita ma sempre rivelando che continua a non essere semplice. Bellissima Carolina Marconi al matrimonio di Giorgia e Nicolò, la sua prova generale per le sue nozze con Alessandro. Abito rosa con una scollatura generosa, perfetta con i capelli corti che ha valorizzato con un cerchietto. Una giornata all’insegna dell’amore, anche il suo.

Carolina Marconi emozionata al matrimonio dei cognati

Sulle note di Ti sposerò di Eros Ramazzotti Carolina Marconi mostra le immagini del sì e poi racconta: “Una delle storie d’amore più belle ..quella di Giorgia e Nicolò ..i miei cognatini …il destino li ha fatti incontrare .. due vere anime gemelle, un amore vero e’ quello che ti illumina la vita, che stravolge tutti i tuoi piani, che ti fa sorridere il cuore, che ti rimane a fianco dovesse crollare il mondo, che ti fa sentire unica, che riesce a farti sorridere anche se sorridere a volte e’ difficile” di certo parla anche del suo amore. “L’ amore e’ scherzare insieme, condividere, raccontarsi di tutto, trovare ogni difetto accettarlo e amarlo nonostante tutto. L’ amore e’ conoscere il peggio di una persona ,è fregarsene come x dire ne vale la pena . L’amore e’ esserci non andare via ..L’ amore vero e’ complicità ..l’ amore vero e’ l Unione di due persone come una vera squadra – sembra non volere mia concludere il suo post – L’ amore vero e’ rimane insieme nel bene e nel male x lottare ..L’amore vero e’ semplice …..e per me voi siete L’ esempio dell’amore vero ed io vi adoro”.

Un matrimonio che ha fatto sognare Carolina: “Ieri hanno coronato il loro sogno con il matrimonio fatto di grandi emozioni ..mi venivano i brividi solo a guardarli …belli come il sole grazie x avere condiviso il vostro giorno piu bello e grazie x come siete, Amore e felicità rendano il vostro cammino sereno vi voglio un mondo di bene cognatina Carolina”.