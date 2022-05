Che gaffe Ludovica Valli al matrimonio di Bea: sta per cadere ma resta in piedi (VIDEO)

Ludovica Valli ha regalato uno dei video più virali del matrimonio di sua sorella Beatrice. Una gaffe in stile Ilary Blasi che non possono passare inosservate. Ieri a Capri, lei ed Eleonora, sono state le damigelle d’onore al matrimonio di Beatrice e Marco Fantini. Bellissime, con un abito molto semplice rosa, le due sorelle Valli, sono arrivate insieme, ovviamente davanti alla sposa, sulla gradinata che le ha poi portare al patio, sotto un gazebo pieno di fiori dove è stato celebrato il matrimonio. Stava filando tutto liscio…Stava perchè poi Ludovica, probabilmente a causa delle scarpe alte, ha avuto un piccolo incidente che poteva davvero finire molto male. La Valli junior, ha perso l’equilibrio e stava per fare un bel ruzzolone dalle scale ma per fortuna, è riuscita a tenersi in piedi, potremmo dire, quasi miracolosamente. Tutto questo sotto gli occhi attentissimi dei presenti che hanno immortalato tutto e, come detto in precedenza, il video è diventato più che virale…Se Ludovica fosse caduta, ne avremmo lette oggi delle belle ma per fortuna, qualcuno le ha dato una mano a rimettersi in piedi, con una grande prova di equilibrismo.

Qui alcuni scatti dal matrimonio

La gaffe di Ludovica Valli al matrimonio di Beatrice: sta per ruzzolare dalle scale

Una caduta mancata, per fortuna, perchè altrimenti il matrimonio sarebbe iniziato con il piede sbagliato. E pensare che tra i gadget per gli invitati alle nozze, c’erano anche delle scarpe da ginnastica…Forse proprio per evitare simili circostanze! Ma si sa, le signore non rinunciano mai al tacco alto nelle grandi occasioni anche mettendo in conto che tra vestito lungo, altezza, e scale, qualcosa potrebbe andare storto, proprio come nel caso di Ludovica.

“Ragazzi io sono scivolata, dovete sapere che marmo, tacchi, petali per terra” ha detto Ludovica questa notte, commentando la sua caduta tra le risate…

Fortunatamente Eleonora Valli ha avuto i riflessi pronti e ha tirato su la bella Ludovica perchè se si fosse lasciata trascinare, avremmo assistito a una bella frittata…Tutto è bene quel che finisce bene.