Marco Fantini e Beatrice Valli marito e moglie: la prima dedica social dopo il matrimonio

Poche ore dopo il si è arrivata sui social la prima foto ufficiale del grande giorno ed è stata pubblicata anche la prima dedica d’amore che Marco Fantini e Beatrice Valli, freschi di matrimonio, si sono scambiati. Per il momento ancora pochi scatti da questo giorno, dopo il romantico matrimonio a Capri ma i follower della coppia, che sono davvero tantissimi, non hanno potuto fare a meno di emozionarsi con alcuni scatti rubati, che hanno fatto il giro del web. Poi ci hanno pensato Marco e Beatrice a regalare alcuni scatti di questo magico giorno, come ad esempio la prima foto con la fede al dito, una foto simbolica e importantissima per questa coppia che da due anni aspetta di giurarsi amore e di celebrare il rito del matrimonio.

Nel maggio del 2014, Marco scelse Beatrice sulle poltroncine rosse dello studio di Uomini e Donne. Nel maggio del 2022, si sono sposati, al tramonto con il sottofondo del rumore delle onde mentre tutti gli amici e i parenti della coppia, festeggiavano con loro questo grande giorno.

Le prime dediche social: Marco e Beatrice sono marito e moglie

La prima dedica d’amore è più che social:

29 maggio 2022Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo, ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile.Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore.

Non ci resta che augurare a questa coppia tutto il meglio, per altri mille traguardi da raggiungere insieme. Marco e Beatrice sono giovanissimi e hanno già fatto un bel pezzo di vita insieme e ancora di strada, ne hanno tanta davanti. In bocca al lupo per tutto quello che arriverà e per quello che questo matrimonio regalerà alla coppia.