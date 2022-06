Soraia smentisce la crisi con Luca Salatino: sono dolcissime le sue parole per l’ex tronista

In questi giorni si è detto davvero di tutto. Ma a parlare finalmente, sono di diretti interessanti. Rompe il silenzio Soraia che dalla sua pagina instagram, dedica delle bellissime parole a tutta la squadra di Uomini e Donne e poi ovviamente, anche a Luca Salatino, la persona che è ancora al suo fianco. Smentite quindi tutte le voci che parlavano di una rottura tra i due, a pochi giorni dalla scelta nel programma di Maria de Filippi. Soraia e Luca sono ancora una coppia e stanno vivendo questa storia d’amore lontani dalle telecamere.

“Siamo arrivati alla fine di questo splendido percorso, pieno di emozioni e paure.

Non avevo mai fatto un’esperienza del genere, la prima volta in tv” ha scritto un’ora fa Soraia su Instagram. E ancora: “Dico Grazie a persone con un cuore enorme che mi hanno accompagnato, supportato mi hanno fatto credere in me stessa, persone che lavorano dietro a questo grande programma condotto dalla donna più umile e comprensiva del mondo dello spettacolo, Maria, grande lavoratrice a capo di una squadra PERFETTA, fa questo lavoro con dedizione e con grande impegno. Lo stupore nel guardarla da vicino è stata un’emozione speciale a volte incantata da come riusciva a capire me e altri.”

La prima dedica d’amore di Soraia per Luca Salatino

E poi la dedica per quello che si può considerare a tutti gli effetti, il suo fidanzato: “Soraia in 5 mesi è riuscita a essere sè stessa con tutte le sue paure più grandi, Ho superato “blocchi”interiori, che erano mostri. Ci ho messo tutta me stessa per mirare al cuore della persona splendida che ora ho affianco Luca, la persona più incredibile che abbia mai conosciuto che mi sta dimostrando il mondo.“

I due già ieri sera avevano postato sui social le storie insieme, per dimostrare che sono a tutti gli effetti una coppia e che non si sono mai lasciati!

( foto via Fb Uomini e Donne)