Shakira ha davvero scoperto il tradimento e lasciato Piquè?

Fino a poco tempo fa la storia d’amore tra Shakira e Piquè era una favola che faceva sognare tutti, adesso l’indiscrezione che li riguarda è la peggiore delle conclusioni. Dicono che il calciatore abbia tradito Shakira, che si sia invaghito di una ragazza giovanissima, una ventenne. Shakira sembra abbia scoperto tutto e avrebbe lasciato l’uomo che ha amato per 12 anni. Una lunga storia d’amore finita per un tradimento. E’ davvero accaduto o è solo il gossip a immaginare tutto? Secondo El Periodico sono le solite fonti vicino alla coppia che hanno raccontato tutto. Lei avrebbe scoperto il tradimento del compagno e il tutto sarebbe confermato anche da chi racconta che Piquè sarebbe stato visto ben più di una volta nei night club con un gruppo di amici e fine a notte fonda. E’ in una di queste occasioni che avrebbe incontrato la giovane ragazza e avrebbe tradito la sua compagna. Tutto vero? Nell’articolo si legge che la cantante l’ha beccato con un’altra e che adesso stanno per separarsi.

Piquè e Shakira già separati da un mese?

Nessuno dei due dice nulla, almeno per il momento. Sono sempre gli altri a raccontare che da circa un mese il campione si sarebbe trasferito nel suo vecchio appartamento da scapolo, quello che ha condiviso per un certo periodo di tempo con Shakira, quando la loro storia era solo all’inizio.

La studentessa 20enne che avrebbe fatto perdere la testa a Piquè avrebbe anche un nome, è una giovane bionda che studia e lavora come hostess di eventi. Chissà se è questa la verità, ma di una criis tra i due si vociferava già da tempo. E’ da mesi che non pubblicano foto di coppia sui social. Inoltre, di recente la cantante è partita da sola per le vacanza a Ibiza, con lei anche i figli nati dalla relazione con il calciatore. Tutti attendono che dicano qualcosa, forse un comunicato stampo potrebbe arrivare a breve.