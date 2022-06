Shakira conferma l’addio a Piqué ma cosa c’è di vero sul malore e il ricovero in ospedale?

Purtroppo, è tutto vero, Shakira conferma l’addio a Piqué ed è un’altra favola d’amore che finisce. E’ la cantante a rendere ufficiale la separazione. Dopo due giorni di indiscrezioni c’è il comunicato ufficiale dell’artista colombiana, poche frasi in cui conferma, aggiunge il dispiacere ma soprattutto chiede il silenzio per il bene dei loro figli. L’amore purtroppo può finire ma adesso Shakira e Piqué hanno come unica priorità la serenità dei bambini, Milan che ha 9 anni, Sasha che di anni ne ha 7. Quindi non è solo una semplice crisi, anche se il gossip continua a parlare di un presunto tradimento di Piqué con una giovane studentessa, una ventenne che avrebbe fatto perdere la testa al calciatore. Raccontano anche che Shakira nei giorni scorsi abbia avuto un malore e che sia stata trasportata in ospedale.

Shakira ha davvero avuto un attacco nervoso?

“Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono la nostra priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy” questo il comunicato ufficiale, le parole di Shakira.

La cantante ha voluto anche chiarire altro. Ha spiegato perché c’è chi la vista in ambulanza. “Recentemente ho ricevuto alcuni messaggi di preoccupazione da parte di persone che affermano di avermi visto in ambulanza a Barcellona – chiarisce – queste sono alcune foto che sono state scattate il 28 quando mio padre purtroppo ha avuto una grave caduta. Questo giorno ho l’ho accompagnato personalmente in ambulanza all’ospedale dove si sta riprendendo favorevolmente.Grazie a tutti dal profondo del cuore per il vostro sostegno e amore sempre“.