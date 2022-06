Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo, la madre rivela perché si sono lasciati

Nel passato di Edoardo Tavassi c’è una bellissima storia d’amore con Diana Del Bufalo, non è un segreto, anzi la madre del naufrago spera che al ritorno dall’Isola dei famosi possa riaccendersi la fiamma. Alla mamma di Edoardo Tavassi l’attrice ex alunna di Amici piace molto, averla ancora come nuora è un suo desiderio ma racconta anche il motivo per cui si sono lasciati. Il fratello di Guendalina Tavassi è stato legato a Diana Del Bufalo tra il 2020 e il 2021, la madre Emanuela Fuin a Mio spiega un po’ di cose ma soprattutto che lei era legatissima a Diana.

La madre di Edoardo Tavassi racconta della storia con Diana Del Bufalo

Le piacevano molto insieme: “Li vedevo affiatati e carini” ma purtroppo c’era qualcosa che bloccava tutto e c’è molta sincerità in tutta la storia, anche la madre conosce i dettagli del loro addio. “Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora”.

La signora Emanuela conserva la speranza che prima o poi torneranno insieme: “Sono ottimi amici ma ben venga se ritornasse la fiamma!”. L’ex della Del Bufalo è Paolo Ruffini, la loro rottura le ha fatto malissimo ma è stato anche un modo per crescere, per analizzarsi fino in fondo. In tutto questo Edoardo Tavassi è stata la sua ancora. Quando si sono lasciati di lui ha detto: “Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. E’ come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia… è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto”. C’è ancora speranza per il loro amore?