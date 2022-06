Mary Falconieri a due settimane dal parto: “Ho un forte mal di schiena”

A quasi due settimane dal parto Mary Falconieri torna ad essere più presente sui social, felice per la nascita della figlia ma sofferente per i dolori che continuano. L’ex gieffina continua ad avere mal di schiena, un forte mal di schiena che la costringe a prendere antidolorifici. Non è quindi per nulla semplice il suo primo periodo da mamma, anche se ovviamente l’arrivo di Giulia ha resto tutto un sogno. Mary Falconieri però mostra la realtà, a differenza di tante lei non finge che sia tutto meraviglioso, parla di equilibrio da trovare perché la vita è cambiata. Mary Falconieri e suo marito Giuseppe Matteo Schiavello sono diventati mamma e papà per la prima volta. L’ex fidanzata di Giovanni Angiolini racconta alle follower la nuova vita, le difficoltà, il forte dolore alla schiena.

Mary Falconieri: “Non mi sono ancora ripresa del tutto

“Mi è stata fatta ‘episiotomia ed ho qualche punto, in più ho un forte mal di schiena” racconta la Falconieri che continua a consigliare il percorso che ha seguito al Mangiagalli, si è trovata benissimo.

“Stiamo ristabilendo gli equilibri di casa e della nostra famiglia. Giulia è il regalo più bello che la vita ci abbia mai fatto, è una gioia immensa per il nostro cuore e l’amore più grande. Stiamo a fissarla h24, perché non si riesce a non farlo. Per intenderci, due rinco – ma aggiunge – Poi di questo se ne parla molto poco, ma i primi giorni post parto non sono semplici. Non badate ai social dove è tutto perfetto, perché non è la realtà dei fatti – prosegue – È tutto nuovo e così delicato, certo magnificamente bello. Io sono con antidolorifici perché non mi sono ripresa ancora del tutto però dal primo momento sono autonoma, indipendente e faccio tutto con Giulia e a casa”. Giulia è bellissima e c’è un dettaglio che fa notare: la bimba è nata con un dentino, è raro ma succede.