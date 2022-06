Cecilia Rodriguez pulisce casa: “L’ho sempre fatto io”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono appena tornati dalla montagna, sono nella loro nuova casa a Milano e lui si diverte a prendere un po’ in giro la sua fidanzata. Pezzetta gialla in mano e Cecilia Rodriguez sposta un po’ tutto in cucina, pulisce, riordina, devono avere appena fatto colazione, Ignazio ha ancora la voce impastata dal sonno, lei è invece già presa dalle tante cose da fare in casa e non solo. Deliziosa la sorella di Belen in pantaloncini, canotta e infradito, come sempre in casa è senza trucco e non ha mai alcun problema ad apparire in qualsiasi situazione nelle storie di Instagram del suo fidanzato. “Scusi ma lei è la nuova signora delle pulizie?” chiede l’ex gieffino alla sua Cecilia che lo guarda e poi commenta: “Perché prima ne avevi un’altra – poi aggiunge – Ho sempre fatto tutto io”.

Cecilia Rodriguez si occupa da sola della casa

Lo fanno tutte, non c’è niente di strano, ma molti pensano che le vip abbiano sempre un aiuto in casa. Cecilia invece sembra amare occuparsi di ogni cosa, pulisce sempre lei. Forse non le fa piacere avere un estraneo in casa che metta le mani un po’ ovunque, preferisce così fare tutto lei. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno da poco traslocato nella nuova casa, sempre a Milano. Hanno acquistato la loro prima casa, più adatta alle loro esigenze, con un piccolo giardino per i loro due cagnolini e per le loro feste.

Ieri Moser ha pubblicato un nuovo scatto mentre dolcissimo bacia la sua fidanzata. Sono in montagna ma Ignazio pur essendo felice ha un dubbio: “Alla fine la montagna le è venuta a piacere… o almeno fa finta”. A Cecilia Rodriguez la montagna adesso piace davvero o ci va solo per amore? Magari la risposta è a metà strada tra le due.