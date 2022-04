Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez con una donna sposata?

Ignazio Moser ha davvero tradito Cecilia Rodriguez? E’ Alessandro Rosica a lanciare la notizia, lui parla di scoop e aggiunge anche che non è la prima volta, che Ignazio Moser ha già tradito altre volte Cecilia. Così innamorati, così belli, felici e pieni di progetti da realizzare e l’ex gieffino tradisce la sorella di Belen, una ragazza che appare dolcissima e piena di premure per lui? Sembra strano ma sembra anche che sia tutto vero, almeno in base a quanto racconta sulla sua pagina social l’investigatore social. Al momento Cecilia e Ignazio non hanno commentato ma possiamo solo immaginare cosa stia accadendo nella loro nuova casa. Si sono appena trasferiti e questo pettegolezzo sul presunto tradimento di Ignazio Moser è davvero triste.

Ignazio Moser ha tradito Cecilia con una donna sposata?

“Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli” ha scritto Rosica su Instagram mostrando una bella foto della coppia.

“Ho tutto documentato Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi???” ed è ancora Alessandro Rosica a suggerire a Moser di chiedere scusa alla sua fidanzata.

Non è tutto perché tra i commenti spunta anche Gabriele Parpiglia e lui sembra confermare tutto: “Infatti non è la 1 volta… yes”.

Rosica insiste: “Questa volta sono dalla parte di Cecilia fino alla fine. Va bene una, due , ora basta!!! Cecilia ricomincia da te”. Cosa c’è di vero in tutto questo? Chi ne parlerà per primo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?

Sembra che l’investigatore social non abbia intenzione di vendere le prove: “Tranquilli che le prove non le vendo e non le passo a nessuno, se non si diretti interessati se provano a fare i furbi. Non ho modo di mentire quindi tranquilli”.