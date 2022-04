La rabbia di Cecilia Rodriguez: “Di nuovo i ladri in casa”

Per la seconda volta in poco più di un anno Cecilia Rodriguez deve fare i conti più amari con i ladri che sono entrati in casa. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati derubati ancora una volta. Facile che la sorella di Belen pensi che sia stata presa di mira dai malviventi. Forse la colpa è dei social, forse rende troppo evidente quando non è in casa oppure avrebbe bisogno di un sistema di allarme diverso. Cecilia non dice molto, non ne ha voglia, è arrabbiata e a tratti appare addirittura rassegnata. La sua faccia è disgustata, è in taxi e sta andando dalla sua truccatrice per prepararsi per la puntata dell’Isola dei famosi. Le smorfie della 32enne dicono molto ma la sua rabbia è contenuta. Ne ha parlato ieri, è accaduto domenica ma a lei non piace condividere le cose brutte, ma questa sente di doverla dire.

Cecilia Rodriguez: “Mi hanno di nuovo rubato in casa”

“Ieri non è stata una bellissima giornata. A me non piace condividere le cose brutte ma mi hanno rubato ancora una volta”. Vorrebbe dire qualcosa in più ma poi aggiunge che non ha niente da dire. Forse fa bene davvero a non aggiungere particolari ma non dice nemmeno se il furto che ha subito è avvenuto nella nuova casa o in quella in cui stava prima.

Lo scorso anno è stato Iganzio Moser a condividere la brutta notizia mostrando certo più rabbia di quella della sua fidanzata.

Dopo il make up Cecilia è arrivata negli studi di Canale 5 per partecipare all’Isola dei famosi, aveva in mente solo papà Gustavo e il fratello Jeremias, non poteva lasciarsi prendere da altro e rovinare la sua presenza al reality show condotto da Ilary Blasi. E nelle storie di Instagram ha preferito raccontare quanto siano uomini meravigliosi suo fratello e soprattutto suo padre.