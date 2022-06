Giulia De Lellis sulla rottura col fidanzato: “Il caldo dà alla testa”

E’ finita tra Giulia De Lellis e il suo fidanzato? L’influencer e Carlo Gussalli Beretta si sono lasciati? Domande che per un po’ non hanno avuto risposta ma per Giulia De Lellis sembrava non ci fosse bisogno di conferme o smentite. Invece, ha dovuto farlo, nonostante i tanti dettagli che mostravano la realtà, ha dovuto spiegare perché lei e Carlo non postano molte foto insieme. Smentito il pettegolezzo di chi li voleva separati ha scherzato ribadendo che non sta scrivendo un secondo libro. Questa è evidente non è una storia uguale alla precedente e Giulia De Lellis un po’ stufa di tante chiacchiere ha commentato: “Il caldo dà alla testa”. L’ennesima indiscrezione sul suo legame con Calro Beretta non le ha fatto piacere.

Giulia De Lellis: “Sono ancora fidanzata”

“Sono ancora fidanzata” e più chiara di così non potrebbe essere. La 26enne ha intenzione di proteggere il suo amore per Carlo Beretta. Nonostante le sia influencer e amerebbe postare molto di più della loro vita privata, sa bene che a lui non fa piacere, il suo lavoro non è stare sui social ma altro.

“Avevo fatto mille storie dove vi raccontavo di essere ancora fidanzata. Ora c’è pure questa cosa che non sono più fidanzata” dunque nessuna crisi ma semplicemente il suo compagno è molto riservato.

“Vi spiegavo che Carlo è uno che rompe un po’, si vergogna, è una persona molto riservata. Ci tiene a tenere le sue cose tutte per sé” ha spiegato tutto Giulia, che lui un po’ rompe, un po’ si vergogna.

Sembra anche che Instagram causi un po’ di problemi alla De Lellis: “Instagram ha dei problemi, mi ha stufato un po’. Che cavolo, metto le storie e me le leva o non me le carica, ci metto tre ore per caricarle. Oppure pubblico dei post e le mie amiche non li vedono. Stanno succedendo un sacco di cose strane” ma conferma che non c’è un altro libro in uscita, l’amore procede a gonfie vele.