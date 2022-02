Giulia De Lellis in ospedale per un farmaco: “Mi riprendo e torno”

Non è un periodo perfetto per Giulia De Lellis che ieri è finita in ospedale. Dopo avere festeggiato il giorno del compleanno da sola a causa del covid ieri ha vissuto un altro brutto momento, tanto da dovere correre in ospedale. E’ come sempre su Instagram che Giulia De Lellis racconta tutto ai suoi follower. In realtà era sparita qualche ora di troppo dalle stories e doveva giustificare l’assenza. Inoltre, ha bisogno di riprendersi del tutto dopo il malore. Che cosa è successo all’influencer ex protagonista di Uomini e Donne lo confida lei con poche parole. La De Lellis ha più volte spiegato che ha varie allergie ma ieri ha avuto una reazione ad un farmaco e non si è solo sentita male ma ha avuto anche paura.

Giulia De Lellis allergica ai farmaci racconta la sua disavventura

Giulia ha preso un farmaco per l’asma ma è finita in ospedale. Una reazione che l’ha fatta stare malissimo. Quando ieri sera prima di addormentarsi ha raccontato cosa era successo ha anche aggiunto che stava già meglio, era a casa.

“Ciao, finalmente sto molto meglio” ha esordito Giulia De Lellis mostrando parte del suo volto coperto dalla mano. “Questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l’asma, peggiorata post covid. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio”. Non ha spiegato nel dettaglio quale reazione ha avuto, ancora non si è ripresa del tutto. “Mi riprendo e torno, sono solo un po’ disabilitata e stanca”.

Quindi il covid ha lasciato anche degli strascichi. Già soffriva d’asma, come molti, ma il covid ha aggravato la situazione, ha peggiorato l’asma. Di certo si è anche spaventata tanto, ha già confidato più volte ai follower che è terrorizzata dalle malattie. Passerà anche questa, adesso deve fare ancora più attenzione ai farmaci ma il peggio è passato.

