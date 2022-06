Sabrina Ghio è mamma bis: abbraccio a tre per dare il benvenuto alla seconda femminuccia

E’ arrivata la piccola Mia! Finalmente mamma e papà possono abbracciare la loro bambina! Con un post sui social, Sabrina Ghio annuncia la nascita della sua seconda figlia! Negli ultimi giorno l’ex ballerina di Amici aveva mostrato felice sui social le foto del suo pancione, paragonandosi a una anguria, vista la forma che aveva ormai preso! Mancava pochissimo alla nascita della sua bambina, la seconda femminuccia ed ecco pochissimi minuti fa l’annuncio. Sabrina, il suo compagno e la piccola Penelope possono dare il benvenuto a Mia , che sta benissimo ed è già coccolatissima da mamma e papà.

Non abbiamo usato la parola “finalmente” a caso. Per Sabrina Ghio, gli ultimi due anni, sono stati difficilissimi e adesso Mia porterà di certo la gioia che serve per andare avanti, senza dimenticare quello che è stato ma con una nuova positività arrivata dalla nascita di una piccola creatura indifesa. La Ghio, mesi fa, aveva deciso di raccontare nello studio di Verissimo quello che lei e il suo compagno Carlo Negri avevano dovuto affrontare. Tra aborti in un anno, un dramma che piano piano sono riusciti a superare ma in questi mesi, dopo la scoperta dell’arrivo della piccola Mia, convivere con quella paura, la paura di perderla, è stato difficile. Tutti però è andato nel verso giusto e adesso Sabrina e Carlo, possono dare il loro benvenuto alla piccola Mia.

Sempre da Verissimo, la Ghio aveva annunciato il sesso della sua seconda figlia e anche dato una lista di papabili nomi, scelti chiaramente dalla più grande di casa, Penelope.

Sabrina Ghio mamma bis: tutta la felicità per l’arrivo di Mia

Dai social quindi l’annuncio con una frase dolcissima: “Adesso ci sentiamo completi”.

Non possiamo che fare tanti auguri a Sabrina e alla sua famiglia per questa bellissima notizia. Auguri alla neo mamma e al neo papà.