Mercedesz Henger prima e dopo: l’ex Lucas Peracchi critica il suo fisico

C’eravamo tanto amati e adesso ci critichiamo ma è Lucas Peracchi, l’ex fidanzato di Mercedesz Henger a criticare il fisico della naufraga. L’ex tronista non si è fatto pregare quando su Instagram gli hanno chiesto cosa pensasse della forma fisica di Mercedesz e ha risposto pubblicando il prima e il dopo, due foto. In una foto c’è la Henger all’Isola dei famosi, in un’altra Mercedesz quando era la sua fidanzata ed era lui ad allenarla. Davvero poco carino il giudizio, anche se è evidente la differenza, ma avrebbe potuto astenersi. Peracchi e la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi si sono lasciati a giugno del 2021. E’ passato un bel po’ di tempo ma tra i due sembra ci siano ancora un po’ di cose da chiarire.

Come la vedi fisicamente Mercedesz Henger?

Questa la domanda posta all’ex tronista di Uomini e Donne che un attimo dopo ha risposto in modo poco gentile. Avrebbe almeno potuto evitare di pubblicare le due foto di Mercedesz a confronto. Sono due scatti in costume e lui ha commentato: “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte. Non l’alleno da un anno e mezzo. Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di parerismo”. Bisogna però rettificare perché la foto scelta da Lucas in cui la sua ex non è secondo lui in gran forma risale al 2017. Ricordiamo che Mercedesz anche in quell’anno ha partecipato all’Isola dei famosi e non aveva ancora intrapreso un percorso di dieta e allenamento.

E’ molto probabile che lei non si alleni più come prima e che si preferisca più morbida. E’ anche molto probabile che Lucas abbia ancora il dente avvelenato perché tra loro non è finita bene. Fu Peracchi a confidare che dopo un mese che Mercedesz l’aveva lasciato era già in vacanza con un altro a Santorini.