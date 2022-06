La sorella di Stefano De Martino festeggia il compleanno e lui scrive: “Ti amo Adelaide”

Adelaide De Martino, la sorella di Stefano De Martino, ha festeggiato il compleanno con un party delizioso. Accanto a lei il fidanzato, la sua famiglia, gli amici e ovviamente Stefano e Davide, i suoi fratelli. Nessuna traccia di Belen ma immaginiamo solo per impegni di lavoro. Adelaide De Martino ha compiuto 18 + 10 anni, e ha festeggiato in un locale in provincia di Napoli. Scatenatissimo Stefano De Martino che si è ovviamene divertito tra passi di danza e chiacchiere con tutti gli amici che non vedeva da tempo. Non poteva essere che lui l’anima della festa ma il conduttore ha ovviamente cercato di non oscurare la bellissima festeggiata.

Stefano De Martino alla festa di compleanno di Adelaide – I tre fratelli felici nella foto di famiglia

Il legame tra i tre fratelli è fortissimo, nonostante Stefano viva a Milano cerca di essere il più presente possibile a Napoli per la sua famiglia. Adelaide ha appena postato sui social un po’ di foto e video della festa e suo fratello ha condiviso la sua foto con la torta commentando con un dolce “Ti amo”.

Chissà se l’assenza di Belen Rodriguez non sia stata una scelta per evitare che la showgirl mettesse in secondo piano la cognata. Qualcuno ipotizza che la famiglia De Martino non sia pronta a riabbracciarla per paura di una nuova delusione.

La festa di compleanno è stata perfetta, entusiasta Adelaide De Martino ha ringraziato tutti più volte, anche per i regali che ha aperto solo il mattino successivo al party. Bellissima davvero la sorella di Stefano e al tempo stesso così semplice nel mostrarsi a tutti. Tenera la foto dei fratelli De Martino abbracciati, Davide non è più un bambino ma di lui si sa poco, è ancora troppo presto per emergere come influencer, avrà modo di far la sua strada e seguire le sue passioni ma per molti è già più bello del fratello più famoso.